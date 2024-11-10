«Ливерпулю» удалось удержать одного из ключевых игроков, планирующего уйти.

Речь о Луисе Диасе. Согласно сведениям Transfer News Live, ссылающегося на Diario Sport, минувшим летом колумбиец всерьёз задумался об уходе на фоне интереса к нему со стороны «Барселоны». Английскому клубу пришлось уговаривать форварда остаться в команде – и это в итоге удалось.

Луис Диас вряд ли жалеет о своём решении: в текущей кампании он отметился девятью забитыми голами и двумя ассистами в 16 поединках за «красных». Коллектив Арне Слота возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги после 11 туров, на пять очков опережая «Манчестер Сити».