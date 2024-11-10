«Ливерпуль» набрал 28 очков после 11 туров – больше было только однажды

«Ливерпуль» грандиозно проводит первый сезон под руководством Арне Слота.

В субботу «красные» одержали победу над «Астон Виллой» (2:0) и увеличили отрыв от «Манчестер Сити» до пяти очков. По прошествии 11 туров на счету «Ливерпуля» 28 набранных баллов в Премьер-лиге из 33 возможных – второй показатель клуба в истории. Ещё более впечатляюще в первых 11 турах мерсисайдцы выступили только в кампании-2019/20 при Юргене Клоппе – 31 набранное очко. По итогам того розыгрыша команда уверенно завоевала титул.

Арне Слот заменил Юргена Клоппа в «Ливерпуле» летом нынешнего года. Немецкий специалист занимал должность на протяжении восьми с половиной лет.