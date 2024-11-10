Ван Нистелрой сравнил давление в «Манчестер Юнайтед» и «Реале»

Временный наставник «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой высказался о давлении в топ-клубах.

В воскресенье нидерландец проведёт последний матч в текущей должности, после чего постоянным главным тренером «Манчестер Юнайтед» станет Рубен Аморим.

«Работа тренером «Манчестер Юнайтед» – самая трудная в футболе? Когда тренируешь или играешь в большом клубе, начинаешь понимать, что это часто футбола.

Должен сказать, за годы, проведённые в «Реале», я также испытывал на себе взгляды под микроскопом, постоянное давление. Marca и радиостанции публикуют о вас по 20 страниц в день.

В «Юнайтед» тоже приходится сталкиваться с такими вызовами. Играть в таком клубе или занимать тренерскую должность – огромная ответственность», – цитирует UtdDistrict бывшего нападающего.