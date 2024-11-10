Мадуэке: «Долгосрочное планирование «Челси» начинает приносить результат»

Вингер «Челси» Нони Мадуэке доволен выступлением команды в текущем сезоне.

«Синие» занимают пятую строчку в турнирной таблице с 18 набранными очками после десяти сыгранных матчей. В случае победы над «Арсеналом» в воскресном дерби коллектив Энцо Марески может завершить тур на третьей позиции.

«Наш тренер привнёс стабильность, он отлично справляется с управлением командой, в которой так много именитых и талантливых игроков. Важно отметить его заслугу.

Также это и заслуга клуба – долгосрочное планирование наконец-то начинает приносить результат. Мы видим плоды упорного труда, и я надеюсь, что так будет продолжаться в дальнейшем. Мы просто стараемся становиться лучше от матча к матчу», – цитирует Mirror Мадуэке.