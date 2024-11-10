Два топ-клуба АПЛ и «Бавария» поспорят за игрока «Спортинга»

Центральный защитник лиссабонского «Спортинга» Усман Диоманде – трансферная цель ряда европейских грандов.

Лондонские «Арсенал» и «Челси» уже работают над подписанием многообещающего 20-летнего футболиста, сообщает Transfer News Live со ссылкой на Record. В борьбе за ивуарийца английским топ-клубам предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Баварии», которая также присматривается к молодой звезде «львов».

Контракт Усмана Диоманде со «Спортингом» рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость центрбека, по оценке экспертов портала Transfermarkt, составляет 40 млн евро.