Салах находится в шаге от рекорда Руни

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах помог своей команде добиться победы над «Астон Виллой» (2:0).

Египетский футболист поучаствовал в обоих голах «красных» в поединке 11-го тура Премьер-лиги: на 20-й минуте форвард ассистировал Дарвину Нуньесу, а в концовке забил сам. По информации Squawka, теперь в активе Салаха 35 матчей в Премьер-лиге как минимум с одним голом и как минимум с одной результативной передачей. Действующему рекордсмену Уэйну Руни удалось провести 36 таких поединков. Таким образом, уже совсем скоро звезда «Ливерпуля» может повторить рекорд лучшего бомбардира в истории «Манчестер Юнайтед».