Тренер «Брайтона» Хюрцелер объяснил победу над «Манчестер Сити»

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер рассказал, за счёт чего была добыта победа над «Манчестер Сити» (2:1).

Эрлинг Холанн вывел «горожан» вперёд на 23-й минуте. Минимальное преимущество гостей сохранялось на табло вплоть до концовки, когда «Брайтону» удалось всё перевернуть: на 78-й и 83-й минутах голами отметились Жоао Педро и Мэттью О'Райли.

«Лучшая победа в моей карьере? У меня был прекрасный опыт в предыдущих клубах, поэтому я бы не назвал сегодняшнюю победу лучшей, но она важна.

В перерыве я сказал игрокам, что мы должны сохранять терпение, когда владеем мячом, и заставлять «Сити» двигаться. В первом тайме мы совершали слишком много вертикальных передач, слишком легко отдавали мяч. Замены сработали великолепно. Очень полезно иметь в составе игроков, способных оказать влияние после выхода со скамейки», – цитирует BBC Хюрцелера.