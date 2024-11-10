Слот ответил на вопрос об успехах «Ливерпуля»

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот высказался о ходе своего первого сезона у руля команды.

В матче 11-го тура Премьер-лиги «красные» взяли верх над «Астон Виллой» (2:0). Теперь мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу с приличным отрывом от идущего вторым «Манчестер Сити» – пять очков.

«Как тренер, ты не думаешь о том, сколько очков наберёшь после определённого количества игр, когда приходишь в клуб. Ты думаешь об изменении игрового стиля или его сохранении в прежнем виде. Чтобы изменить стиль, нужно проделать много работы на тренировочном поле и во время матчей. Единственное, о чём я думал, – как внедрить новый стиль и сделать так, чтобы игроки продолжали работать на пределе своих возможностей», – заявил Слот, отвечая на вопрос об успехах «Ливерпуля» в нынешней кампании.