Гравенберх назвал главную сильную сторону «Ливерпуля» при Слоте

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх высказался об игре своей команды после победы над «Астон Виллой» (2:0).

«Красные» лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги после 11 туров с 28 набранными очками. Отрыв от «Манчестер Сити», занимающего вторую позицию, увеличился до пяти баллов.

«Что изменилось при Слоте? Мы чаще разыгрываем мяч от своих ворот. Мы выманиваем соперников в прессинг, чтобы найти свободную опцию для паса. «Убиваем» оппонентов передачами. Сегодня вы могли видеть, что «Астон Вилле» было трудно прессинговать нас», – заявил в беседе с BBC Match of the Day Гравенберх.

В следующем туре «Ливерпуль» проведёт выездную встречу с «Саутгемптоном». Поединок состоится 24 ноября.