Эмери прокомментировал поражение от «Ливерпуля»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о проигранном матче Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:2).

Команда Арне Слота открыла счёт на 20-й минуте усилиями Дарвина Нуньеса, а на 84-й Мохамед Салах установил на табло итоговый результат.

«Мы сыграли в соответствии с нашим планом. У нас были шансы забить. Возможно, в конце в ворота «Ливерпуля» следовало назначить пенальти, но мы должны принять решение судьи.

Когда соперник забил второй гол, исход стал более-менее понятен, но до этого момента у нас были возможности сравнять счёт. Мы хорошо действовали в обороне, были терпеливы и чувствовали себя комфортно, даже когда «Ливерпуль» владел мячом», – передаёт BBC комментарии Эмери.