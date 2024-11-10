Слот оценил игру «Ливерпуля» в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий после победы над «Астон Виллой» (2:0).

Мерсисайдцы воспользовались очередной неудачей «Манчестер Сити» и увеличили отрыв в турнирной таблице Премьер-лиги до пяти очков. Голами в составе «красных» отметились Дарвин Нуньес и Мохамед Салах, поразившие ворота на 20-й и 84-й минутах.

«Это было непросто, как и в большинстве предыдущих матчей. «Астон Вилла», возможно, играла не так агрессивно, как мы ожидали. Мы смогли проявить терпение. Мы контролировали ход игры и забили после контратак, чего, может быть, тоже не ожидали.

Впереди трудные матчи, сезон обещает быть непростым. У нас есть задел, но он не так велик», – сказал в интервью TNT Sports Слот.