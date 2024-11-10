Макаллистер высказался о шансах «Ливерпуля» на чемпионство

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер ответил на вопрос о перспективах команды в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

«Красные» добились победы в матче 11-го тура с «Астон Виллой», который прошёл в субботу (2:0). Теперь коллектив Арне Слота опережает «Манчестер Сити» – ближайшего преследователя – на пять очков.

«Лидерство в таблице с отрывом в пять очков о чём-то говорит, но мы должны двигаться вперёд шаг за шагом. Если бы вы спросили меня перед началом сезона, я бы не сказал, что считаю нас кандидатами [на чемпионство], но теперь, похоже, это так», – сказал в беседе с TNT Sports Макаллистер.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет на выезде против «Саутгемптона», занимающего на текущий момент последнюю строчку.