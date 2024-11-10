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Тренер «Ливерпуля» Слот повторил достижение Анчелотти 15-летней давности

10 Ноября 2024 • 01:01 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Астон Вилла

«Ливерпуль» продолжает показывать фантастические результаты под руководством Арне Слота.

В субботу «красные» упрочили лидерство в турнирной таблице Премьер-лиги, одолев в родных стенах «Астон Виллу» (2:0). Как сообщает Squawka, Слот стал первым с 2009 года тренером, выигравшим не меньше девяти из стартовых 11 матчей в АПЛ в дебютном сезоне. 15 лет назад это удалось Карло Анчелотти, возглавлявшему тогда лондонский «Челси».

На счету «Ливерпуля» 28 набранных очков после 11 туров. Мерсисайдцы опережают идущий вторым «Манчестер Сити» на пять баллов.

До переезда в Англию Арне Слот работал в нидерландском «Фейеноорде».

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Челси Ливерпуль Карло Анчелотти Арне Слот ещё теги

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