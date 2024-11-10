«Ливерпуль» рванул в отрыв после победы над «Астон Виллой»

«Ливерпуль» с «Астон Виллой» бились за важные очки в субботу.

На 20-й минуте быстрая атака получилась у «Ливерпуля», в ходе которой Мохамед Салах рвался вперёд, но его на газон уронил защитник, однако мяч отскочил к Дарвину Нуньесу, а тот выскочил на рандеву с голкипером, ушёл вправо от него и отправил снаряд в цель - 1:0. Тут же Трент Александер-Арнольд получил травму и был заменен. Неудачно разыграли угловой гости, и мерсисайдцы провели быструю атаку - Салах отправил вперёд Нуньеса, который умчался на рандеву с голкипером и с 14 метров пробил выше перекладины. Угловой на правом фланге заработали футболисты «Астон Виллы», Люка Динь выполнил кросс к ближней штанге, откуда под перекладину пробил Амаду Онана, но вратарь в шикарном прыжке справился с угрозой.

В начале второго тайма Ибраима Конате грубо ошибся на своей половине поля, после чего мяч пришёл к Олли Уоткинсу, который слева под углом выскочил к воротам и пробил мимо дальнего угла. Эндрю Робертсон от левого края штрафной навесил в центр вратарской, а там без опеки остался Нуньес, однако форвард «Ливерпуля» головой отправил мяч рядом с левой штангой. На 84-й минуте Диего Карлос грубо ошибся в центральной части поля и подарил мяч Салаху, который по правому флангу умчался один на один с голкипером, приблизился к воротам и спокойно забил - 2:0.

Бирмингемцы делят пятое место, а вот соперник уже на пять очков оторвался от идущего на второй строчке «Манчестер Сити».