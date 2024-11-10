Салах – первый игрок топ-5 лиг, оформивший 10+10 в текущем сезоне

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах достиг двузначных показателей забитых голов и результативных передач.

Египтянин ассистировал Дарвину Нуньесу на 20-й минуте субботнего поединка Премьер-лиги с «Астон Виллой», а на 84-й отличился самостоятельно и удвоил преимущество «красных». В активе Салаха теперь десять голов и десять ассистов за «Ливерпуль» во всех турнирах нынешней кампании – он первый представитель пяти ведущих европейских лиг с двумя двузначными показателями результативности. Для достижения этой отметки 32-летнему форварду потребовалось провести всего 17 матчей.

В рамках Премьер-лиги на счету Мохамеда Салаха восемь точных ударов и шесть голевых пасов. Он занимает вторую строчку в чемпионате по обоим показателям.