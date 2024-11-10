Уокер поделился мнением о неудачах «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер ответил на вопросы журналистов после поражения от «Брайтона» (1:2).

«Чайки» добились волевой победы благодаря голам на 78-й и 83-й минутах. Для «горожан» это четвёртое подряд поражение во всех турнирах.

«Мы переживаем не лучшее время, поэтому перерыв на матчи сборных наступил как раз вовремя. Есть много причин наших проблем. Дело в том, как вы чувствуете себя изо дня в день. За последние восемь лет мы добились выдающихся результатов – нужно проявить характер и сейчас. Нужно надеть резиновые сапоги и идти по грязи.

Нам очень не хватает наших травмированных игроков, но мы здесь не для того, чтобы жаловаться. Мы здесь для того, чтобы играть в футбол и добиваться результата. Всё зависит от нас, игроков. Мы должны показать, что готовы бороться за этот великий клуб», – цитирует BBC Уокера.