Гвардиола высказался о борьбе за чемпионство после очередного поражения «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о раскладах в чемпионской гонке Премьер-лиги.

«Горожане» уступили «Брайтону» в субботнем поединке 11-го тура (1:2) – второе поражение в чемпионате кряду. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» в турнирной таблице увеличится до пяти очков, если «красные» доведут до победы свой матч с «Астон Виллой».

«Мы становились чемпионами в шести из семи последних сезонов, и в этот раз, может быть, титул заслужит другая команда. Посмотрим, что произойдёт в матче «Ливерпуля» с «Астон Виллой». Посмотрим», – передаёт BBC комментарии Гвардиолы.