«Манчестер Сити» впервые проиграл матч АПЛ, в котором забил Холанн

Гол Эрлинга Холанна не помог «Манчестер Сити» избежать поражения в матче с «Брайтоном» (1:2).

Норвежский форвард открыл счёт на 23-й минуте, на что «чайки» ответили в концовке: на 78-й минуте Жоао Педро установил на табло равенство, а ещё спустя пять минут Мэттью О'Райли забил победный мяч в ворота «горожан».

Это первый случай, когда «Манчестер Сити» проиграл в матче Премьер-лиги, в котором забил Холанн, докладывает Opta. В предыдущих 46 случаях, когда отличался Эрлинг, команда Хосепа Гвардиолы одержала 40 побед и шесть раз сыграла вничью.

Напомним, что Эрлинг Холанн проводит в «Манчестер Сити» третий сезон.