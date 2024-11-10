Гвардиола прокомментировал четвёртое подряд поражение «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями после поражения от «Брайтона» (1:2).

«Горожане» повели в счёте на 23-й минуте и сохраняли преимущество вплоть до 78-й, после чего пропустили дважды. Для действующих чемпионов Англии это четвёртый кряду проигранный матч во всех турнирах.

«Сейчас мы не в состоянии играть все 90 минут. Мы хорошо провели первый тайм и создавали моменты во втором. Надеюсь, теперь наши игроки отдохнут и наберут форму во время паузы на матчи сборных.

Мы должны снова начать выигрывать. После перерыва нам стало труднее выдерживать заданный ритм. Нужно что-то менять», – цитирует BBC Гвардиолу.