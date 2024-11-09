«Манчестер Сити» впервые за 3,5 года проиграл в АПЛ, ведя в счёте после первого тайма

В игре 11-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» потерпел выездное поражение от «Брайтона». Встреча между командами завершилась со счетом 1:2.

Стоит сказать, что первыми забили «горожане», но после дважды пропустили и по итогу не смогли набрать ни одного очка. «Манчестер Сити» проиграл матч АПЛ, в котором лидировал к перерыву, впервые с мая 2021 года. Любопытно, что соперником «горожан» в той игре был «Брайтон».

В 12-м туре чемпионата Англии подопечные Хосепа Гвардиолы примут у себя дома «Тоттенхэм». Встреча запланирована на 23 ноября, начало поединка — в 20:30 по московскому времени.