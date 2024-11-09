Гюндоган: «Такое ощущение, что большинство команд АПЛ стали играть лучше»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался об уровне АПЛ после поражения от «Брайтона». Встреча 11-го тура чемпионата Англии завершилась со счетом 1:2.

Для подопечных Хосепа Гвардиолы это четвертое поражение подряд с учетом всех турниров.

— Это тяжелая конкуренция. Такое ощущение, что большинство команд стали играть лучше. Я говорю не только о первой пятерке, но и обо всех остальных. Мне кажется, что теперь все могут играть очень хорошо и наказывать тебя за ошибки, — приводит слова Гюндогана BBC Sport Manchester.

После 11 матчей «Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии, имея на счету 23 очка.

В следующем туре «горожане» примут на своем поле лондонский «Тоттенхэм».