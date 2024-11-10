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«Челси» – «Арсенал»: Вероятные стартовые составы на лондонское дерби в АПЛ

10 Ноября 2024 • 10:00 Комментировать
Челси
...
Арсенал
1 2.80 X 3.35 2 2.65
Через 7 ч. 58 мин.

В одиннадцатом туре чемпионата Англии пройдёт лондонское дерби между «Челси» и «Арсеналом». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы команд на этот матч.

«Челси»: Роберт Санчес (вр), Рис Джеймс, Колвилл, Уэсли Фофана, Гюсто, Лавия, Мойсес Кайседо, Педру Нету, Палмер, Мадуэке, Николас Джексон.

«Арсенал»: Райя (вр), Тимбер, Габриэль дос Сантос, Салиба, Уайт, Хаверц, Мерино, Парти, Мартинелли, Троссар, Сака.

У «Челси» под вопросом полузащитник Коул Палмер и вингер Джедон Санчо. В стане «Арсенала» травмы у защитников Такэхиро Томиясу, Риккардо Калафьори и Кирана Тирни.

Рвётся в бой Деклан Райс, выразивший готовность сыграть в предстоящем дерби за «канониров» со сломанным пальцем. Микель Артета выражал надежду, что сыграет Кай Хаверц, которому наложили швы на голову.

На рабочей неделе обе команды провели матчи в рамках еврокубков. «Арсенал» в Лиге чемпионов проиграл миланскому «Интеру» (0:1), «Челси» в Лиге конференций не оставил шансов ереванскому «Ноа» (8:0).

До этого в Премьер-лиге «Арсенал» проиграл «Ньюкаслу» (0:1), «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1). За десять туров АПЛ «канониры» и «аристократы» набрали по восемнадцать очков.

Матч «Челси» – «Арсенал» состоится сегодня, 10 ноября, на «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Текстовая онлайн-трансляция будет проведена по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

 

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон

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