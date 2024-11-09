«Манчестер Сити» впервые при Гвардиоле проиграл четыре раза подряд

Сегодня, 9 ноября, «Манчестер Сити» проиграл на выезде «Брайтону». Игра 11-го тура Английской премьер-лиги завершилась со счетом 1:2.

Стоит сказать, что «горожане» первыми открыли счет в матче, но не смогли удержать преимущество.

Данное поражение стало для «Манчестер Сити» уже четвертым подряд с учетом всех турниров. Отметим, что с английским грандом такое случилось впервые под руководством Хосепа Гвардиолы.

Ранее «Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» (1:2), «Борнмуту» (1:2) и «Спортингу» (1:4).

Следующим соперником «горожан» станет «Тоттенхэм». Игра 12-го тура АПЛ пройдет 23 ноября.