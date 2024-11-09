«Манчестер Сити» проиграл в четвёртый раз подряд, сегодня - «Брайтону»

«Манчестер Сити» перед международной паузой мог прервать серию из трёх поражений подряд, но провалил и встречу с «Брайтоном», хотя поначалу всё получалось у чемпионов.

На 23-й минуте Эрлинг Холанн после передачи Матео Ковачича убежал на рандеву с голкипером, переиграть того не сумел, но на отскоке направил мяч в цель с рикошетом от перекладины - 0:1. Вскоре он же после передачи Фила Фодена ворвался в штрафную и пробил в ближний угол, однако кипер спас свои ворота. Первис Эступиньян исполнил подачу в штрафную, Джек Хилшенвуд пробил головой с шести метров, однако голкипер среагировал и спас свои ворота. Жоао Педро после передачи из глубины ворвался в штрафную левее центра, выскочил на рандеву с вратарем, но пробил мимо дальнего угла. Данни Уэлбек после передачи Каору Митомы пробил по воротам не смог, однако защитники «Сити» помешали друг другу с выносом мяча, а Жоао Педро с линии вратарской заковырял его в сетку - 1:1. Через пять минут ! Жоао Педро после скидки Уэлбека вывел Мэттью о'Райли один на один с вратарем, и полузащитник вторым касанием пробил в цель - 2:1.

«Брайтон» ворвался в топ-четвёрку, соперник - второй, а отставание от «Ливерпуля» может вырасти до пяти очков.