«Ливерпуль» и «Астон Вилла» назвали составы на очный матч АПЛ

В субботу, 9 ноября, «Ливерпуль» примет у себя дома «Астон Виллу» в рамках 11-го тура Английской премьер-лиги.

Перед началом очного поединка пресс-службы команд опубликовали информацию о тех футболистах, которые выйдут на поле с первых минут.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Келлехер (вр), Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Салах, Джонс, Диас, Нуньес.

Стартовый состав «Астон Виллы»: Мартинес (вр), Конса, Карлос, Пау Торрес, Динь, Бэйли, Онана, Тилеманс, Рамси, Роджерс, Уоткинс.

Начало матча «Ливерпуль» - «Астон Вилла» запланировано на 23:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.