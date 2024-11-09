Холанн забил 15-й гол в сезоне

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн достиг отметки в 15 забитых мячей в текущем сезоне.

В эти минуты проходит встреча 11-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Манчестер Сити». На данный момент «горожане» впереди со счетом 1:0. Единственный гол забил норвежский форвард Эрлинг Холанн.

Для 24-летнего футболиста данный мяч стал уже 15-м в 16 играх нынешнего сезона. Стоит отметить, что в активе Холанна нет ни одной результативной передачи.

Следить за всеми событиями в матче между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.