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Холанн забил 15-й гол в сезоне

09 Ноября 2024 • 21:14 Комментировать
Брайтон
0:1
Манчестер Сити
1 4.30 X 4.20 2 1.77
перерыв

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн достиг отметки в 15 забитых мячей в текущем сезоне.

В эти минуты проходит встреча 11-го тура чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Манчестер Сити». На данный момент «горожане» впереди со счетом 1:0. Единственный гол забил норвежский форвард Эрлинг Холанн.

Для 24-летнего футболиста данный мяч стал уже 15-м в 16 играх нынешнего сезона. Стоит отметить, что в активе Холанна нет ни одной результативной передачи.

Следить за всеми событиями в матче между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» можно в подробной текстовой трансляции, которая доступна на спортивном портале LiveResult.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанн

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