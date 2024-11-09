«Брентфорд», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» отпраздновали победы

В 11-м туре Премьер-лиги «Брентфорд» с «Борнмутом» выдали крайне веселый матч, в итоге победа хозяев (3:2). «Кристал Пэлас» дома проиграл «Фулхэму» (0:2), с таким же счетом «Вулверхэмптон» одолел «Саутгемптон». «Эвертон» выглядел лучше «Вест Хэма», но набрал только очко в гостях - 0:0.