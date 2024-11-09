«Брентфорд», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» отпраздновали победы

В 11-м туре Премьер-лиги «Брентфорд» с «Борнмутом» выдали крайне веселый матч, в итоге победа хозяев (3:2). «Кристал Пэлас» дома проиграл «Фулхэму» (0:2), с таким же счетом «Вулверхэмптон» одолел «Саутгемптон». «Эвертон» выглядел лучше «Вест Хэма», но набрал только очко в гостях - 0:0.
Протокол игры
|(1:0) Сарабия Пабло2'
|(2:0) Кунья Матеус51'
Са Жозе•Буэно Сантьяго•Доусон Крэйг•Гомеш Тоти•Семеду Нелсон•Аит-Нури Раян90' (Гомес Родриго II (90') •Гомес Жоао•Лемина Марио•Сарабия Пабло46' (Беллегард Жан-Рикнер (46') • 81'Кунья Матеус90' (Доэрти Мэтт (90') •Ларсен Йорген73' (Гуэдеш Гонсалу (73')
Запасные: Бентли Даниел•Дойл Томми•Андре•Боргес Карлос•Понд Алфи
Ремсдейл Аарон• 51'Харвуд-Беллис Тэйлор• 22'Беднарек Ян•Стивенс Джек60' (Угочукву Лесли (60') • 89'Уокер-Питерс Кайл• 78'Мэннинг Райан46' (Диблинг Тайлер (46') •Лаллана Адам60' (Сугавара Юкинари (60') •Арибо Джо73' (Бреретон Бен (73') •Фернандеш Матеуш•Армстронг Адам•Арчер Камерон73' (Онуачу Пол (73')
09 ноября. Стадион "Молинью".
Протокол игры
Фабьянски Лукаш • Уан-Биссака Аарон 67' ( Ингс Дэнни ( 67') • Тодибо Жан-Клер • Килман Макс • Эмерсон Палмиери • Гидо Родригес 67' ( Цоуфал Владимир ( 67' ) • 88'Боуэн Джаррод • Соучек Томаш • Пакета Лукас • Саммервилл Крисенсио 83' ( Гильерме Луис ( 83') • Антонио Майкл 67' ( Солер Карлос ( 67')
Запасные: Ирвинг Энди • Мавропанос Константинос • Фодеринхэм Уэсли • Скарлз Оливер • Крессуэлл Аарон
Пикфорд Джордан • Янг Эшли • 85'Тарковски Джеймс • Брэнтуэйт Джерред • Миколенко Виталий • Гуэйе Идрисса • 77'Мангаля Орель • Линдстрём Йеспер • Дукуре Абдулай 86' ( Харрисон Джек ( 86') • Ндиайе Ильман • Калверт-Льюин Доминик 75' ( Гомеш Бету ( 75')
Запасные: Бегович Асмир • О'Брайен Джейк • Паттерсон Нэйтан • Callum Bates • Кин Майкл • Армстронг Харрисон • Виржиния Жоау
09 ноября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
Протокол игры
|17' Эванилсон (0:1)
|(1:1) Висса Йоан 27'
|49' Клюйверт Джастин (1:2)
|(2:2) Дамсгор Миккель 50'
|(3:2) Висса Йоан 58'
Флеккен Марк • Ван дер Берг Сепп • Коллинз Натан • Пиннок Итан • Льюис-Поттер Кин • Йенсен Матиас 79' ( Ярмолюк Егор ( 79') • Норгор Кристиан 83' ( Шаде Кевин ( 83' ) • 88'Янельт Витали • Мбеумо Брайан 90' ( Карвалью Фабиу ( 90') • Висса Йоан • Дамсгор Миккель 90' ( Конак Юнус Эмре ( 90')
Запасные: Ми Бен • Расмуссен Мадс • Мегома Джейден • Вальдимарссон Хакон-Рабн • Магома Эдмонд-Пэрис
Аррисабалага Кепа • Смит Адам 81' 84' ( Араухо Хулиан ( 84') • Забарный Илья • 89'Сенеси Маркос 33' 67' ( Тавернер Маркус ( 67') • Керкез Милош • Адамс Тайлер 67' ( Хёйсен Дин ( 67') • Кук Льюис • Семеньо Антуан • Кристи Райан 68' 76' ( Унал Энес ( 76') • Клюйверт Джастин 76' ( Брукс Дэвид ( 76') • Эванилсон
Запасные: Биллинг Филип • Траверс Марк • Хилл Джеймс • Ааронс Макс
09 ноября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
Протокол игры
|45' Смит-Роу Эмиль (0:1)
|83' Уилсон Гарри (0:2)
Хендерсон Дин • Чалоба Трево • Лакруа Максанс • 90'Клайн Натаниэль 62' ( Дукуре Шейк ( 62') • Муньос Даниэль 88' ( Кпорха Калеб ( 88') • Митчелл Тайрик • Девенни Джастин 74' ( Шлупп Джеффри ( 74') • Гехи Марк • Камада Даити • 76'Сарр Исмаила 88' ( Агбиноне Ашер ( 88') • Матета Жан-Филипп
Запасные: Холдинг Роб • Мэттьюз Реми • Тёрнер Мэтт • Zach Marsh • Уорд Джоэл • Ричардс Крис
Лено Бернд • Тете Кенни • Андерсен Йоаким • Угелумба Кэлвин • Робинсон Энтони • Перейра Андреас 82' ( Уилсон Гарри ( 82') • Берге Сандер • Айуоби Алекс 63' 89' ( Рид Харрисон ( 89') • Смит-Роу Эмиль 89' ( Траоре Адама ( 89') • Нелсон Райс 82' ( Кэрни Том ( 82') • Хименес Рауль 75' ( Родриго Мунис ( 75')
Запасные: Сессеньон Райан • Бенда Стивен • Кастань Тимоти • Диоп Исса
09 ноября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
Бан пользователя