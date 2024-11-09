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«Брентфорд», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон» отпраздновали победы

09 Ноября 2024 • 20:02 Комментировать
Вулверхэмптон
2:0
Саутгемптон

В 11-м туре Премьер-лиги «Брентфорд» с «Борнмутом» выдали крайне веселый матч, в итоге победа хозяев (3:2). «Кристал Пэлас» дома проиграл «Фулхэму» (0:2), с таким же счетом «Вулверхэмптон» одолел «Саутгемптон». «Эвертон» выглядел лучше «Вест Хэма», но набрал только очко в гостях - 0:0.

Протокол игры  
Вулверхэмптон2:0Саутгемптон
(1:0) Сарабия Пабло2'  
(2:0) Кунья Матеус51'  
Са ЖозеБуэно СантьягоДоусон КрэйгГомеш ТотиСемеду НелсонАит-Нури Раян 90' (Гомес Родриго II ( 90') Гомес ЖоаоЛемина МариоСарабия Пабло 46' (Беллегард Жан-Рикнер ( 46'  81') Кунья Матеус 90' (Доэрти Мэтт ( 90') Ларсен Йорген 73' (Гуэдеш Гонсалу ( 73')
Запасные: Бентли ДаниелДойл ТоммиАндреБоргес КарлосПонд Алфи
Ремсдейл Аарон  51'Харвуд-Беллис Тэйлор  22'Беднарек ЯнСтивенс Джек 60' (Угочукву Лесли ( 60'  89') Уокер-Питерс Кайл  78'Мэннинг Райан 46' (Диблинг Тайлер ( 46') Лаллана Адам 60' (Сугавара Юкинари ( 60') Арибо Джо 73' (Бреретон Бен ( 73') Фернандеш МатеушАрмстронг АдамАрчер Камерон 73' (Онуачу Пол ( 73')
Запасные: Амо-Амеяу СамуэльМаккарти АлексБри ДжеймсВуд-Гордон Натан
09 ноября. Стадион "Молинью".
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Протокол игры 
Вест Хэм0:0Эвертон
Фабьянски Лукаш  Уан-Биссака Аарон   67' (Ингс Дэнни (   67' Тодибо Жан-Клер  Килман Макс  Эмерсон Палмиери  Гидо Родригес   67' (Цоуфал Владимир (   67'   88' Боуэн Джаррод  Соучек Томаш  Пакета Лукас  Саммервилл Крисенсио   83' (Гильерме Луис (   83' Антонио Майкл   67' (Солер Карлос (   67')
Запасные: Ирвинг Энди  Мавропанос Константинос  Фодеринхэм Уэсли  Скарлз Оливер  Крессуэлл Аарон
Пикфорд Джордан  Янг Эшли   85'  Тарковски Джеймс  Брэнтуэйт Джерред  Миколенко Виталий  Гуэйе Идрисса   77'  Мангаля Орель  Линдстрём Йеспер  Дукуре Абдулай   86' (Харрисон Джек (   86' Ндиайе Ильман  Калверт-Льюин Доминик   75' (Гомеш Бету (   75')
Запасные: Бегович Асмир  О'Брайен Джейк  Паттерсон Нэйтан  Callum Bates  Кин Майкл  Армстронг Харрисон  Виржиния Жоау
 09 ноября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
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Протокол игры 
Брентфорд3:2Борнмут
  17' Эванилсон (0:1)
(1:1) Висса Йоан 27'  
  49' Клюйверт Джастин (1:2)
(2:2) Дамсгор Миккель 50'  
(3:2) Висса Йоан 58'  
Флеккен Марк  Ван дер Берг Сепп  Коллинз Натан  Пиннок Итан  Льюис-Поттер Кин  Йенсен Матиас   79' (Ярмолюк Егор (   79' Норгор Кристиан   83' (Шаде Кевин (   83'   88' Янельт Витали  Мбеумо Брайан   90' (Карвалью Фабиу (   90' Висса Йоан  Дамсгор Миккель   90' (Конак Юнус Эмре (   90')
Запасные: Ми Бен  Расмуссен Мадс  Мегома Джейден  Вальдимарссон Хакон-Рабн  Магома Эдмонд-Пэрис
Аррисабалага Кепа  Смит Адам   81'   84' (Араухо Хулиан (   84' Забарный Илья   89'  Сенеси Маркос   33'   67' (Тавернер Маркус (   67' Керкез Милош  Адамс Тайлер   67' (Хёйсен Дин (   67' Кук Льюис  Семеньо Антуан  Кристи Райан   68'   76' (Унал Энес (   76' Клюйверт Джастин   76' (Брукс Дэвид (   76' Эванилсон
Запасные: Биллинг Филип  Траверс Марк  Хилл Джеймс  Ааронс Макс
 09 ноября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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Протокол игры 
Кристал Пэлас0:2Фулхэм
  45' Смит-Роу Эмиль (0:1)
  83' Уилсон Гарри (0:2)
Хендерсон Дин  Чалоба Трево  Лакруа Максанс   90'  Клайн Натаниэль   62' (Дукуре Шейк (   62' Муньос Даниэль   88' (Кпорха Калеб (   88' Митчелл Тайрик  Девенни Джастин   74' (Шлупп Джеффри (   74' Гехи Марк  Камада Даити   76'  Сарр Исмаила   88' (Агбиноне Ашер (   88' Матета Жан-Филипп
Запасные: Холдинг Роб  Мэттьюз Реми  Тёрнер Мэтт  Zach Marsh  Уорд Джоэл  Ричардс Крис
Лено Бернд  Тете Кенни  Андерсен Йоаким  Угелумба Кэлвин  Робинсон Энтони  Перейра Андреас   82' (Уилсон Гарри (   82' Берге Сандер  Айуоби Алекс   63'   89' (Рид Харрисон (   89' Смит-Роу Эмиль   89' (Траоре Адама (   89' Нелсон Райс   82' (Кэрни Том (   82' Хименес Рауль   75' (Родриго Мунис (   75')
Запасные: Сессеньон Райан  Бенда Стивен  Кастань Тимоти  Диоп Исса
 09 ноября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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