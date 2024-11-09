Холанн — в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Брайтоном»

Пресс-служба «Манчестер Сити» опубликовала стартовый состав команды на выездную игру 11-го тура Английской премьер-лиги против «Брайтона».

С первых минут главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола решил выпустить на поле следующих футболистов: Эдерсон (вр), Льюис, Уолкер (к), Симпсон-Пуси, Гвардиол, Ковачич, Гюндоган, Савио, Фоден, Нуньес, Холанн.

Встреча между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» состоится сегодня, 9 ноября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по московскому времени.

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