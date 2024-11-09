Родри: «Надеюсь, «Золотой мяч» меня не изменит»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри ответил на вопрос, изменит ли его завоевание «Золотого мяча».

«Надеюсь, что нет. Я знаю, что люди теперь будут ожидать от меня большего, и это нормально. Но именно я требую от своих выступлений максимума. На сегодняшний день я не заглядываю далеко вперёд. Моя первая задача – восстановиться после травмы, ведь таких травм у меня раньше не было. Я хочу как можно скорее набрать форму, а потом спрошу, чего от себя ожидаю», - сказал Родри в интервью France Football.

Напомним, что в сентябре Родри серьёзно повредил колено. В сезоне 2024/2025 испанец больше не сыграет.