«Это безумие»: Родри высказался о своих подвигах в «Манчестер Сити»

В 2023 году «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Автором победного гола в финале против «Интера» стал Родри. Спустя почти полтора года Родри стал первым игроком в истории «Манчестер Сити», выигравшим «Золотой мяч». Футболист высказался на этот счёт.

«Конечно, я не мог себе этого представить. Я никогда об этом не думал – всё пришло само собой. Это безумие, когда я вижу, кто играл за «Манчестер Сити». Мне было около дюжины лет, когда я смотрел по телевизору за Давидом Сильвой. Теперь тут есть Кевин де Брёйне, Эрлинг Холанн и многие другие. Да, это безумие», - сказал Родри в интервью для France Football.