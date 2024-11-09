Родри: «Я не могу называть себя наследником Хави и Иньесты»

Родри стал первым испанцем с 1960 гола, выигравшим «Золотой мяч». Полузащитник «Манчестер Сити» в интервью для France Football высказался на эту тему.

«Пффф… Испания долгое время доминировала в футболе. Хави и Иньеста были очень близки к «Золотым мячам». На мой взгляд, это лучшие полузащитники в истории, они играли в самых доминирующих командах всех времён – в «Барселоне» и той сборной Испании.

Мы задавалась вопросом: «Если эти двое не выиграли «Золотой мяч», то кто?» Очевидно, я не хочу сравнивать себя с этими чемпионами и уж тем более называть себя их наследником. Я не могу оценить свой «Золотой мяч» в перспективе. Возможно, через десять-двадцать лет я буду иметь более чёткое представление о своей роли в истории. Я сейчас я будто ребёнок, который смотрит на этот «Золотой мяч» и спрашивает: «Что я сделал?» - сказал Родри.