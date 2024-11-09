Родри: Мне говорили, что без соцсетей нереально выиграть «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри недавно выиграл «Золотой мяч». Испанский футболист не пользуется социальными сетями и дал комментарий на этот счёт.

«Коллеги мне говорили: «Родри, ты заслуживаешь индивидуальной награды, но из-за отсутствия в социальных сетях у тебя нет шансов». Я отвечал: «Да, может быть, но я такой». Не знаю, как это работает, но для индивидуальных наград нужно немного маркетинга, имиджа и популярности. Знаю, что у меня нет всего этого по сравнению с другими. Меня признают за мои ценности, за моё поведение. Это, кстати, один из критериев в голосовании. Но я делаю это не для создания имиджа. Мне просто нравится быть хорошим парнем, хорошим партнёром по команде», - сказал Родри в интервью France Football.