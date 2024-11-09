Родри: «Думал, что прошлая церемония «Золотого мяча» может стать для меня единственной»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о своей недавней победе в голосовании за «Золотой мяч».

«Было здорово уже в прошлом сезоне, когда я занял пятое место в голосовании. Я думал, что та церемония «Золотого мяча» может стать для меня единственной. Я сезоне 2022/2023 я выиграл почти всё, и, конечно, я задавался вопросом, реально ли поддерживать такой уровень. В следующем сезоне я продолжил в том же темпе с более высокой результативностью в заключительной трети поля. Когда я выиграл Евро с Испанией, то сказал себе, что могу повторять сезоны на высоком уровне. Оказаться снова в числе лучших игроков мира – это невероятно», - сказал Родри Franca Football.