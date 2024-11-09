Родри: «У меня не было страха проиграть «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» и национальной сборной Испании Родри выиграл «Золотой мяч». Футболист ответил на вопрос, боялся ли он проиграть награду.

«Нет, у меня не было страха проиграть. Нельзя расстраиваться из-за индивидуальных наград, ведь тут всё решает голосование. Человеку свойственно искать признания других людей, но признание должно исходить, прежде всего, от себя самого. Я могу гордиться тем, чего достиг», - сказал Родри в ходе интервью France Football.

Напомним, что до церемонии главным фаворитом на получение награды считался форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.