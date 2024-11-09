Родри назвал лучшего футболиста в истории

Обладатель «Золотого мяча» Родри вскоре после получения награды дал интервью для журнала France Football. В нём испанский полузащитник «Манчестер Сити» рассказал, кого считает лучшим футболистом в истории.

«Когда я смотрю на потрясающий список обладателей «Золотого мяча», я должен упомянуть Месси. Он выигрывал «Золотой мяч» восемь раз. Честно говоря, я даже не знаю, осознаёт ли он это. Месси – лучший футболист в истории», - сказал Родри.

В последний раз Лионель Месси выигрывал «Золотой мяч» в 2023 году. В настоящий момент на клубном уровне аргентинец представляет «Интер Майами» из МЛС.