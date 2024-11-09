Родри: «Карвахаль заслуживал «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри в конце октября выиграл «Золотой мяч». При этом испанец считает, что награду заслуживал и его партнёр по сборной Испании – защитник Дани Карвахаль.

«Карвахаль вполне мог бы выиграть «Золотой мяч». Он заслуживал это, особенно учитывая то, как может влиять на игру, являясь защитником. У него для этого меньше возможностей, чем у полузащитника, как я», - сказал Родри в интервью для France Football.

Родри и Карвахаль в составе сборной Испании летом выиграли чемпионат Европы. При этом Карвахаль ранее забил победный гол в финале Лиги чемпионов, где «Реал» обыграл «Боруссию».