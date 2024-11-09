Родри ответил, оскорбили ли его слова Бензема о «Золотом мяче»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри в конце октября выиграл «Золотой мяч». Экс-форвард «Реала» Карим Бензема после церемонии заявил, что награду больше заслуживал нападающий Винисиус Жуниор. Родри ответил на вопрос, оскорбили ли его слова француза.

«Нет, это не так. Каждый человек имеет право на своё мнение. Я не могу рассчитывать на то, что угожу всем. Но я также слышал, что Пол Скоулз называл мою игру красивой и умной. Слова такого полузащитника для меня что-то значат. По поводу Бензема могу сказать, что он был невероятным обладателем «Золотого мяча» в 2022 году. В том году он заставил нас страдать (смеётся)», - цитирует Родри France Football.