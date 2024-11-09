Родри рассказал о своей первой реакции на бойкот «Реалом» «Золотого мяча»

«Реал» бойкотировал недавнюю церемонию вручения «Золотого мяча». Награду выиграл Родри, хотя до объявления футболист об этом не знал. Хавбек «Манчестер Сити» рассказал о том, как отреагировал на решение «Реала» бойкотировать мероприятие в Париже.

«В полдень, когда мы говорились к посадке в самолёт, несколько друзей написали мне, что «Реал» не приедет. Моя первая реакция была такой: «Не верю, это фейковые новости». Когда я приземлился в Париже, то начал получать поздравления. Тогда я подумал: «Вау!» Но я сказал: «Давайте перестанем всё это слушать, насладимся вечером и посмотрим, что произойдёт», - сказал Родри в интервью France Football.

Родри: «Я бы не поступил так, как «Реал»