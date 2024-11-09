Родри ответил, знал ли заранее о выигрыше «Золотого мяча»

В предыдущие годы обладатель «Золотого мяча» заранее узнавал о своей победе и досрочно давал интервью France Football. В этом году организаторы старались сохранить всё в тайне до самой церемонии, поэтому интервью состоялось позже. В нём хавбек «Манчестер Сити» Родри ответил на вопрос, знал ли он заранее о своей победе в голосовании.

«Нет, я не знал. Я даже был удивлён, что у меня об этом спрашивали. До церемонии мне никто ничего не говорил. Я знал, что в этом году будет именно так. И это сработало, потому что до самого конца победитель этого не знал. На мой взгляд, это решение ничего не раскрывать до объявления – отличая вещь», - сказал Родри.

Отметим, что Родри стал первым испанцем с 1960 года, выигравшим «Золотой мяч».