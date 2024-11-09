Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Глава Бразильской конфедерации отреагировал на информацию о Гвардиоле

09 Ноября 2024 • 16:18 Комментировать

В последнее время в прессе пишут о том, что главным тренером сборной Бразилии может стать Хосеп Гвардиола. Накануне сообщалось, что Гвардиола получил уже несколько звонков от Бразильской конфедерации футбола. Глава организации Эдналдо Родригес дал комментарий на этот счёт.

«Я понимаю, что Гвардиола – один из величайших тренеров в мире. Но мы не работали над его приглашением. Сейчас тренером является Доривал Жуниор», - слова Эдналдо приводит Globo Esporte.

В этом месяце сборная Бразилии проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира – 2026. «Селесао» сыграют против Венесуэлы (14 ноября) и Уругвая (20 ноября).

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Бразилии Хосеп Гвардиола Эдналдо Родригес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Реал» на седьмом месте, «Ливерпуль» - второй «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Роналду может стать предателем, в «Барселону» вернётся легенда, а в «Реале» намечается тренерская катастрофа – в главных слухах недели Флик: «Возможно, я зря заменил Левандовски» Стало известно, на сколько очков Винисиус проиграл Родри в голосовании на «Золотой мяч» Станкович указал на дверь Зиньковскому: какие варианты есть у Антона Игнатов принял решение по «Спартаку» Газзаев назвал человека, которого тоже нужно дисквалифицировать после дерби ЦСКА – «Спартак» Назван самый дорогой молодой футболист в мире: Эндрик – только шестой
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» Хусаинов: «Зачем влез Карасёв? Литвинов заслуживал максимум жёлтой»
Спортивные новости
Крикунов – о Ничушкине: «У него есть спасательный круг, все они возвращаются» «Автомобилист» в гостях обыграл «Амур» в матче КХЛ Гол и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» в гостях справиться с «Вашингтоном» Соболенко уступила Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA «Динамо» проиграло «Ладе» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.11.24 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Саутгемптон Саутгемптон
1.88 3.80 3.65
Видео
09.11.24 в 18:00
Вест Хэм Вест Хэм
Эвертон Эвертон
1.90 3.80 3.60
Видео
09.11.24 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Борнмут Борнмут
2.41 3.65 2.65
Видео
09.11.24 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм Фулхэм
2.10 3.60 3.15
Видео
09.11.24 в 20:30
Брайтон Брайтон
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.80 4.10 1.62
Видео
09.11.24 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Астон Вилла Астон Вилла
1.55 4.70 4.70
Видео
10.11.24 в 17:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Ипсвич Ипсвич
1.29 6.00 8.00
Видео
10.11.24 в 17:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ньюкасл Ньюкасл
3.05 3.50 2.19
Видео
10.11.24 в 17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Лестер Лестер
1.38 5.20 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Ноября
16:27 · Англия. Премьер-лига
Родри ответил, знал ли заранее о выигрыше «Золотого мяча»
16:18 · Англия. Премьер-лига
Глава Бразильской конфедерации отреагировал на информацию о Гвардиоле
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» увеличит зарплату игрока в три раза
13:44 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Я бы не поступил так, как «Реал»
13:29 · Англия. Премьер-лига
Слот рассказал, что объединяет его и Клоппа
13:00 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на назначение Аморима
12:48 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты баллы Мбаппе, Холанна и Беллингема в голосовании «Золотого мяча»
07:26 · Англия. Премьер-лига
Ковачич ответил, как справляется с ролью сменщика травмированного Родри
07:08 · Англия. Премьер-лига
Только две команды топ-5 лиг забивают 3+ гола в среднем за матч в текущем сезоне
06:55 · Англия. Премьер-лига
Роналдо поставил Ямаля на второе место в голосовании за звание лучшего молодого игрока в мире 5
05:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «У «Манчестер Сити» ужасный состав» 2
05:31 · Англия. Премьер-лига
Журналисты из пяти стран не включили Родри в топ-10 «Золотого мяча»
04:58 · Англия. Премьер-лига
Названа тройка лучших молодых игроков мира по версии Месси 1
04:47 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду Серии А
02:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола вновь ответил на вопрос об уходе из «Манчестер Сити»
01:55 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, что думает об игре Грилиша в текущем сезоне
01:21 · Англия. Премьер-лига
Амад Диалло ответил на вопрос о будущем в «Манчестер Юнайтед»
00:40 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» поборется с тремя топ-клубами АПЛ за форварда Дэвида
08 Ноября
23:45 · Англия. Премьер-лига
Аморим поделился мнением о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Угарте
23:36 · Англия. Премьер-лига
Известны планы Нкунку, не проходящего в основу «Челси»
23:18 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ поспорят за форварда «ПСЖ» Коло-Муани в январе
23:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» вернулся к кандидатуре защитника за 85 млн евро слухи
21:56 · Англия. Премьер-лига
Стерлингу запрещено играть против «Челси» 2
21:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить игрока «Атлетико» за 50 млн евро слухи
21:24 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Ришарлисон выбыл на значительный срок»
Все новости