Глава Бразильской конфедерации отреагировал на информацию о Гвардиоле

В последнее время в прессе пишут о том, что главным тренером сборной Бразилии может стать Хосеп Гвардиола. Накануне сообщалось, что Гвардиола получил уже несколько звонков от Бразильской конфедерации футбола. Глава организации Эдналдо Родригес дал комментарий на этот счёт.

«Я понимаю, что Гвардиола – один из величайших тренеров в мире. Но мы не работали над его приглашением. Сейчас тренером является Доривал Жуниор», - слова Эдналдо приводит Globo Esporte.

В этом месяце сборная Бразилии проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира – 2026. «Селесао» сыграют против Венесуэлы (14 ноября) и Уругвая (20 ноября).