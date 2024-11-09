«Манчестер Юнайтед» увеличит зарплату игрока в три раза

На днях вингер Амад Диалло блеснул в матче четвёртого тура Лиги Европы. За счёт дубля 22-летнего футболиста «Манчестер Юнайтед» обыграл на своём поле ПАОК со счётом 2:0.

«Красные дьяволы» сейчас работают над продлением контракта с Диалло, ведь действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до конца сезона 2024/2025. Как сообщает The Sun, манкунианцы хотят заключить договор на следующие пять лет.

Заработная плата Диалло в «Манчестер Юнайтед» может вырасти втрое – с 29 до 90 тысяч фунтов в неделю.

Отметим, что Амад Диалло перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» в начале 2021 года.