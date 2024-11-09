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Родри: «Я бы не поступил так, как «Реал»

09 Ноября 2024 • 13:44 Комментировать

«Реал» пропустил недавнюю церемонию вручения «Золотого мяча». В прессе писали о решении мадридцев не ехать в Париж после поступления информации о вероятной победе в голосовании не их футболиста, а Родри. Сам Родри, действительно выигравший престижную награду, дал комментарий на этот счёт.

«Конечно, там не хватало второго, третьего, четвёртого. Хочется, чтобы в такой вечер присутствовали все лучшие футболисты планеты. Лучшая команда пропустила церемонию, как и лучший тренер. Я должен уважать решение каждого, хотя я не поступил бы так же», - сказал Родри в интервью France Football.

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