Слот рассказал, что объединяет его и Клоппа

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о результатах команды. Мерсисайдцы сейчас лидируют в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

«Я не ожидал большого количества побед или чего-то подобного. Когда приходишь в новый клуб, ты хочешь, чтобы команда как можно скорее начала играть по твоим стандартам, хочешь быстрее донести свои идеи.

Разница с Клоппом? Его команды любят использовать высокий прессинг, и иногда отличается формация. Но идея у нас общая – мы оба любим забивать как можно больше голов! Для меня было важно, что «Ливерпуль» выбрал меня из-за игрового стиля, а не из-за победы в чемпионате Нидерландов», - сказал Слот TNT.