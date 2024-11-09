Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на назначение Аморима

Новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» станет Рубен Аморим. Португальский футболист приступит к работе уже с понедельника.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Manchester Evening News, после новости о назначении Аморима настроение в раздевалке «красных дьяволов» сменилось на оптимистичное. Игрокам «МЮ» нравится, как под руководством Аморима выступает лиссабонский «Спортинг». Манкунианцы верят, что с португальцем смогут провести успешный сезон.

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на 13-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги.