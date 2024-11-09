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Раскрыты баллы Мбаппе, Холанна и Беллингема в голосовании «Золотого мяча»

09 Ноября 2024 • 12:48 Комментировать

В сети появились результаты голосования «Золотого мяча». Награду в этом году забрал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес (1170 очков). Вторым стал нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор с 1129 баллами.

Тройку лучших замкнул хавбек «Реала» Джуд Беллингем, набравший 917 очков. В топ-5 также попали защитник Дани Карвахаль (550) и нападающий Эрлинг Холанн (432). Шестым стал форвард Килиан Мбаппе с 420 баллами.

Родри впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча». В прошлом сезоне полузащитник стал чемпионом АПЛ и триумфатором Евро-2024.

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Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн Джуд Беллингем ещё теги
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