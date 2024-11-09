Ковачич ответил, как справляется с ролью сменщика травмированного Родри

Перед полузащитником «Манчестер Сити» Матео Ковачичем стоит задача заменить Родри.

Испанский хавбек, недавно ставший обладателем «Золотого мяча», травмировался в сентябрьском матче против «Арсенала». Из-за разрыва крестообразной связки игрок пропустит остаток сезона.

«Заменить Родри – сложнейшая задача, это очень непросто. Но мне приятно сталкиваться с таким давлением и играть важную роль в команде», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Ковачича.

В субботу «горожане» сыграют с «Брайтоном» в матче 11-го тура Премьер-лиги. Встреча стартует в 20:30 по московскому времени.