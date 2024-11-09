Только две команды топ-5 лиг забивают 3+ гола в среднем за матч в текущем сезоне

Лишь двум командам из пяти ведущих европейских чемпионатов удаётся забивать три и более гола в среднем за один матч в текущем сезоне.

Лидерство в рейтинге результативности остаётся за «Барселоной» – 3,4 забитых мяча за одну игру в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Вторую строчку занимает «Бавария» – 3,3, отмечает WhoScored. Всем остальным коллективам не удалось преодолеть отметку в три гола за матч. Тройку лучших замыкает «Челси» (2,8), значительную долю своих мячей забивший в Лиге конференций (16 после трёх туров).

«Барселона» и «Бавария» возглавляют турнирные таблицы чемпионатов Испании и Германии соответственно, «Челси» – четвёртый в Английской премьер-лиге.