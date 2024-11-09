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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Только две команды топ-5 лиг забивают 3+ гола в среднем за матч в текущем сезоне

09 Ноября 2024 • 07:08 Комментировать
Санкт-Паули
...
Бавария
1 12.00 X 7.10 2 1.23
Через 8 ч. 53 мин.

Лишь двум командам из пяти ведущих европейских чемпионатов удаётся забивать три и более гола в среднем за один матч в текущем сезоне.

Лидерство в рейтинге результативности остаётся за «Барселоной» – 3,4 забитых мяча за одну игру в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Вторую строчку занимает «Бавария» – 3,3, отмечает WhoScored. Всем остальным коллективам не удалось преодолеть отметку в три гола за матч. Тройку лучших замыкает «Челси» (2,8), значительную долю своих мячей забивший в Лиге конференций (16 после трёх туров). 

«Барселона» и «Бавария» возглавляют турнирные таблицы чемпионатов Испании и Германии соответственно, «Челси» – четвёртый в Английской премьер-лиге.

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