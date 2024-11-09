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Роналдо поставил Ямаля на второе место в голосовании за звание лучшего молодого игрока в мире

09 Ноября 2024 • 06:55 Комментировать
Реал Мадрид
...
Осасуна
1 1.25 X 6.80 2 12.50
Через 8 ч. 51 мин.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль занял второе место в рейтинге легендарного бразильского экс-форварда Роналдо.

Двукратный чемпион мира отдал первое место в голосовании Kopa Trophy своему соотечественнику Савио из «Манчестер Сити». Вторым в списке Роналдо стал Ламин Ямаль, в итоге выигравший награду. Третьим экс-форвард мадридского «Реала» назвал нынешнего полузащитника «сливочных» и сборной Турции Арду Гюлера.

Именно Гюлер финишировал вторым в финальном зачёте, значительно отстав от Ямаля по количеству набранных баллов. Третья строчка досталась Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»).

Приз Kopa Trophy ежегодно вручается лучшему игроку мира в возрасте до 20 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
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РЕАЛ МАДРИД ОСАСУНА
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