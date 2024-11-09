Роналдо поставил Ямаля на второе место в голосовании за звание лучшего молодого игрока в мире

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль занял второе место в рейтинге легендарного бразильского экс-форварда Роналдо.

Двукратный чемпион мира отдал первое место в голосовании Kopa Trophy своему соотечественнику Савио из «Манчестер Сити». Вторым в списке Роналдо стал Ламин Ямаль, в итоге выигравший награду. Третьим экс-форвард мадридского «Реала» назвал нынешнего полузащитника «сливочных» и сборной Турции Арду Гюлера.

Именно Гюлер финишировал вторым в финальном зачёте, значительно отстав от Ямаля по количеству набранных баллов. Третья строчка досталась Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»).

Приз Kopa Trophy ежегодно вручается лучшему игроку мира в возрасте до 20 лет.