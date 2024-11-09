Гвардиола: «У «Манчестер Сити» ужасный состав»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о кадровых проблемах в составе.

Представители СМИ спросили у испанца, страдает ли команда от нехватки центрфорварда, способного подменять Эрлинга Холанна. Летом в мадридский «Атлетико» был продан Хулиан Альварес, замену которому так и не нашли.

«У нас ужасный состав, – ответил на вопрос Гвардиола. – Наша проблема заключается в травмах. Что касается уходов, то люди приходят и уходят, так было всегда. Единственная разница по сравнению с предыдущими восемью сезонами – количество травм», – заявил Гвардиола на пресс-конференции в преддверии субботнего матча Премьер-лиги против «Брайтона».