Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Журналисты из пяти стран не включили Родри в топ-10 «Золотого мяча»

09 Ноября 2024 • 05:31 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
1 4.30 X 4.20 2 1.77
Через 13 ч. 34 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес выиграл «Золотой мяч», однако представители пяти стран не включили его даже в десятку лучших.

Испанец опередил в голосовании бразильца Винисиуса Жуниора, изначально считавшегося явным фаворитом. Как отмечает City Xtra, журналисты из Боливии, Бахрейна, ОАЭ, Колумбии и Панамы посчитали, что Родри не входит в число десяти лучших футболистов мира.

В случае с Винисиусом, напомним, таких журналистов оказалось трое.

Хавбек «горожан» набрал 1170 баллов в итоговом зачёте, а его бразильский оппонент из мадридского «Реала» – 1129. Третьим финишировал Джуд Беллингем – 917.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Золотой Мяч Винисиус Жуниор Родри Эрнандес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 09 Ноября
05:56
Гвардиола: «У «Манчестер Сити» ужасный состав»
05:31
Журналисты из пяти стран не включили Родри в топ-10 «Золотого мяча»
04:47
Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду Серии А
02:06
Гвардиола вновь ответил на вопрос об уходе из «Манчестер Сити»
01:55
Гвардиола рассказал, что думает об игре Грилиша в текущем сезоне
08 Ноября
23:18
Три гранда АПЛ поспорят за форварда «ПСЖ» Коло-Муани в январе
20:27
Стало известно, на сколько очков Винисиус проиграл Родри в голосовании на «Золотой мяч» 3
20:06
Ставка и прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити АПЛ — 9 ноября 2024
19:27
Раскрыт возможный план Гвардиолы по будущему
18:15
«Я впечатлён»: Гвардиола оценил «Брайтон»
17:56
Гвардиола высказался о трёх поражениях «Манчестер Сити» подряд
17:40
Гвардиола – о ситуации Грилиша: «Этот вопрос задавайте тренеру сборной Англии»
17:26
Гвардиола ответил на вопрос о будущем словом из трёх букв
13:12
Ставка и прогноз на точный счёт матча Брайтон – Манчестер Сити АПЛ — 9 ноября 2024
07:00
В «Манчестер Сити» определились с трансферной целью на январь 2
05 Ноября
22:36
«Манчестер Сити» хочет продать звезду 2
06:35
Гвардиола восхищён уровнем команд АПЛ
04 Ноября
06:53
Гвардиола: «Уокер может играть без тренировок» 1
04:37
Гвардиола не знает, останется ли де Брёйне в «Манчестер Сити»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван клуб, куда может перейти Криштиану Роналду «Реал» провёл срочные переговоры с Анчелотти – известен результат Винисиус призвал игроков «Реала» скинуться деньгами Назван главный фаворит Лиги чемпионов: «Реал» на седьмом месте, «Ливерпуль» - второй «Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки Гвардиола: После поражения 1:4 меня больше не рассматривают в сборной Бразилии Аморим после разгрома «Манчестер Сити»: «Манчестер Юнайтед» не может играть так, как мой «Спортинг» Флик: «Возможно, я зря заменил Левандовски» Станкович указал на дверь Зиньковскому: какие варианты есть у Антона «Манчестер Сити» может «вынудить» Гвардиолу уйти
«Реал» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3 «Реал» проиграл второй топ-матч кряду: «Милан» отпраздновал успех на «Сантьяго Бернабеу» Назван лучший игрок «Реала» в XXI веке: Зидан – второй, Кроос – пятый, а Рауль – девятый Салах может перейти в испанский суперклуб – известно требование «Барселона» быстро разобралась с «Эспаньолом» «Реал» принял решение по «Золотому мячу» после поражения Винисиуса Названо условие увольнения Анчелотти из «Реала» Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду» «Барселона» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Манчестер Юнайтед» был в шоке от решения Гвардиолы по «Манчестер Сити»
Спортивные новости
Гол и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» в гостях справиться с «Вашингтоном» Соболенко уступила Гауфф в полуфинале Итогового турнира WTA «Динамо» проиграло «Ладе» в КХЛ Чжэн Циньвэнь выиграла у Крейчиковой и вышла в финал Итогового турнира WTA Плющёв отреагировал на 800-е очко Панарина в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
09.11.24 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Саутгемптон Саутгемптон
1.88 3.80 3.65
Видео
09.11.24 в 18:00
Вест Хэм Вест Хэм
Эвертон Эвертон
1.90 3.80 3.60
Видео
09.11.24 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Борнмут Борнмут
2.41 3.65 2.65
Видео
09.11.24 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм Фулхэм
2.10 3.60 3.15
Видео
09.11.24 в 20:30
Брайтон Брайтон
Манчестер Сити Манчестер Сити
4.80 4.10 1.62
Видео
09.11.24 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Астон Вилла Астон Вилла
1.55 4.70 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Ноября
05:56 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «У «Манчестер Сити» ужасный состав»
05:31 · Англия. Премьер-лига
Журналисты из пяти стран не включили Родри в топ-10 «Золотого мяча»
04:58 · Англия. Премьер-лига
Названа тройка лучших молодых игроков мира по версии Месси
04:47 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» звезду Серии А
02:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола вновь ответил на вопрос об уходе из «Манчестер Сити»
01:55 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, что думает об игре Грилиша в текущем сезоне
01:21 · Англия. Премьер-лига
Амад Диалло ответил на вопрос о будущем в «Манчестер Юнайтед»
00:40 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» поборется с тремя топ-клубами АПЛ за форварда Дэвида
08 Ноября
23:45 · Англия. Премьер-лига
Аморим поделился мнением о хавбеке «Манчестер Юнайтед» Угарте
23:36 · Англия. Премьер-лига
Известны планы Нкунку, не проходящего в основу «Челси»
23:18 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ поспорят за форварда «ПСЖ» Коло-Муани в январе
23:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» вернулся к кандидатуре защитника за 85 млн евро слухи
21:56 · Англия. Премьер-лига
Стерлингу запрещено играть против «Челси» 2
21:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить игрока «Атлетико» за 50 млн евро слухи
21:24 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Ришарлисон выбыл на значительный срок»
21:03 · Англия. Премьер-лига
Впервые с 1997 года лучшим тренером месяца в АПЛ стал представитель «Ноттингем Форест» 1
20:57 · Англия. Премьер-лига
Чемпион мира из АПЛ может попытаться перейти в «Реал» слухи
20:29 · Англия. Премьер-лига
Тренера «Манчестер Юнайтед» дисквалифицировали 1
20:12 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Юнайтед» может переехать в итальянский топ-клуб 1 слухи
19:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Арсенал» включились в гонку за забивным форвардом 2
19:27 · Англия. Премьер-лига
Раскрыт возможный план Гвардиолы по будущему
19:12 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ хочет купить де Йонга у «Барселоны»
18:50 · Англия. Премьер-лига
Мареска дал комментарий о состоянии Палмера
18:38 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой высказался о скором приходе Аморима в «Манчестер Юнайтед» 1
18:32 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты огромные финансовые требования Альфонсо Дэвиса 1
Все новости