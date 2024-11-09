Журналисты из пяти стран не включили Родри в топ-10 «Золотого мяча»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес выиграл «Золотой мяч», однако представители пяти стран не включили его даже в десятку лучших.

Испанец опередил в голосовании бразильца Винисиуса Жуниора, изначально считавшегося явным фаворитом. Как отмечает City Xtra, журналисты из Боливии, Бахрейна, ОАЭ, Колумбии и Панамы посчитали, что Родри не входит в число десяти лучших футболистов мира.

В случае с Винисиусом, напомним, таких журналистов оказалось трое.

Хавбек «горожан» набрал 1170 баллов в итоговом зачёте, а его бразильский оппонент из мадридского «Реала» – 1129. Третьим финишировал Джуд Беллингем – 917.